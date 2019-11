Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores ha refutado el argumento de Japón sobre que el Gobierno surcoreano aceptó no usar la expresión "esclavas sexuales" para referirse a las mujeres víctimas de esclavitud sexual impuesta por el Ejército japonés en tiempos de guerra.Esta reacción de la Cancillería surcoreana llega tras darse a conocer que la edición 2019 del Libro Azul de Japón señala que la expresión "esclavas sexuales" no es un término preciso y que no debería usarse.El informe diplomático anual de Japón también sostiene que Seúl accedió a esta premisa deTokio en el acuerdo bilateral suscrito en diciembre de 2015, bajo la Administración de la ex presidenta Park Geun Hye, para resolver el problema de la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial.Con esta declaración, el Ministerio de Exteriores surcoreano rechaza de plano dicho argumento del país insular.Corea del Sur generalmente usa el término eufemístico en coreano "mujeres de confort" sin incluir la palabra "esclavitud", pero según recalcó Exteriores, eso no implica que el país esté de acuerdo con la afirmación de Japón de que esas mujeres no mantuvieran una forzosa condición de servidumbre.