Congreso de EEUU impulsa una ley para solucionar la apatridia de personas adoptadas

Photo : KBS News

El Congreso de Estados Unidos impulsa en estos momentos una ley sobre los derechos civiles de los adoptados, la cual se estima otorgará automáticamente a las muchas personas procedentes de Corea que permanecen como apátridas en ese país tras ser adoptadas por familias estadounidenses. Actualmente, el número de estos particulares asciende a unos 20.000.Estas personas, de pequeños, llegaron a Estados Unidos con la visa de inmigrante para niños adoptados IR-4, sin embargo quedaron en condición de apátridas al no completar sus padres adoptivos los procedimientos de naturalización. Su situación no les permite recibir el amparo de las leyes, además de exponerles al riesgo de ser expulsados aún por cometer faltas o delitos leves.La nueva ley, que esta vez fue presentada simultáneamente en ambas cámaras del Congreso estadounidense, busca cubrir las lagunas jurídicas en la Ley de Ciudadanía del Niño, promulgada en el año 2000. Esta última beneficia a menores que nacieron en el extranjero, son menores de 18 años y tienen -ya sea por nacimiento o por adopción- padres que son de nacionalidad estadounidense, permitiéndoles adquirir la ciudadanía de forma automática e inmediata. Sin embargo, esta normativa no se aplica a personas adoptadas que ya cumplieron la mayoría de edad.