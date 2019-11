Presidente Moon recibe las cartas credenciales de 12 embajadores

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In recibió el jueves 14 las cartas credenciales de los embajadores en Corea del Sur de 12 países.El mandatario coreano conversó con los nuevos diplomáticos acreditados, a quienes solicitó su cooperación para una exitosa celebración de la Cumbre Especial Corea-ASEAN, y también Corea-Mekong, a celebrarse en Busan el próximo día 25.La entrega de cartas credenciales tuvo lugar en la Casa Presidencial, Cheongwaedae.Entre los embajadores acreditados figura Zenani Mandela-Dlamini, hija de Nelson Mandela, quien representará a Sudáfrica en Corea del Sur. En tanto, Tomita Goji fue designado como nuevo embajador de Japón en Seúl, pero por demoras en el traslado de su predecesor, no acudió a la cita del jueves.El día 14 de noviembre, diversos embajadores en Corea del Sur, como los de Tailandia, República Checa, Angola, Holanda, Francia, Sri Lanka, Dinamarca, Qatar, Guatemala, Ruanda, Sudáfrica y Panamá, presentaron sus credenciales ante el presidente surcoreano Moon Jae In.