Seúl no promovió la nueva resolución de la ONU sobre DDHH norcoreanos

Photo : YONHAP News

La Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó el jueves 14, sin votación previa, una nueva resolución condenando las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, de cara a mejorar la situación.En dicho documento, la ONU afirma que los derechos humanos de los norcoreanos son vulnerados de forma amplia, sistemática y desde hace tiempo, haciendo un llamado a Pyongyang a dejar de conculcar esos derechos.El Consejo de Seguridad de la ONU, en paralelo, recomendó llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia y adoptar las medidas legales contra el principal responsable. Aunque no aludió a ningún nombre, por "principal responsable" indirectamente se refería al líder norcoreano Kim Jong Un.Las reacciones no se hicieron esperar y Kim Song, embajador norcoreano ante la ONU, refutó su contenido al criticar que esa resolución solo incluye alegaciones falsas y manipulaciones con claros fines políticos.Dicha resolución fue adoptada a propuesta de países relevantes, como Estados Unidos y Japón. Si bien Corea del Sur no fue promotor de esta propuesta por primera vez desde 2008, sí aceptó el proceso de aprobación sin votación.La resolución será oficialmente adoptada en diciembre durante el Pleno de la Asamblea General de la ONU.