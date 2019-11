Esper transmite su postura sobre el GSOMIA al presidente Moon

Photo : KBS News

El secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, visitará Cheong Wa Dae el viernes 15.Durante un encuentro con el presidente Moon Jae In, transmitirá la postura de EEUU, que insiste en la necesidad de prolongar el GSOMIA, el Acuerdo de Seguridad General de Información Militar entre Corea del Sur y Japón.No obstante, se estima que el Gobierno suscoreano mantendrá su postura de suspensión de ese acuerdo, medida que considera inevitable a menos que Japón retire las restricciones comerciales impuestas contra Corea.Una fuente de la Casa Azul explicó que la suspensión del acuerdo no tema que pueda revocarse, y la voluntad al respecto del presidente Moon sigue firme. Enfatizó que el GSOMIA es un tema entre Corea del Sur y Japón, y no afectará negativamente a la alianza entre Seúl y Washington.Mark Esper acudirá al encuentro con Moon acompañado del general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, del comandante de las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea, el general Robert Abrams, y del embajador Harry Harris, entre otros.