La oposición pide investigar la repatriación de dos norcoreanos

Photo : YONHAP News

La oposición ha planteado una cuestión parlamentaria al Ejecutivo por la repatriación de los dos norcoreanos que cruzaron la frontera marítima, presuntamente tras asesinar a 16 tripulantes del barco pesquero en el que faenaban.Libertad Corea convocó el jueves 14 a un equipo de trabajo creado exclusivamente para analizar el caso, argumentando que el Gobierno oculta la verdad para complacer a Pyongyang, pues según informan esos dos norcoreanos expresaron su voluntad de desertar y permanecer en Corea del Sur. Para aclarar los hechos, el principal opositor aseguró que planteará una interpelación parlamentaria.En respuesta, el Ministerio de Reunificación aclaró que los artículos 3 y 4 de la Constitución requieren una interpretación equilibrada, para no incurrir en contradicciones. El Artículo 3 define como territorio nacional a la península coreana y las islas anexas, pero no incluye a Corea del Norte; mientras que el Artículo 4 sí lo hace, al incluir el deber del Estado de esforzarse por lograr la reunificacion nacional e implementar las medidas oportunas a dicho fin, en base a los valores de la democracia.En este contexto, dicha cartera recordó que la reciente repatriación de dos marineros norcoreanos debe ser vista como una expulsión de dos particulares del país en base a la ley de inmigración, pues esos hombres fueron considerados como extranjeros, y no como desertores, además de concurrir otros factores como su presunta criminalidad, que podría suponer un riesgo para la ciudadanía.