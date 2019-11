Pyongyang reclama a Washington suprimir las políticas hostiles

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha instado a Estados Unidos a retirar las políticas hostiles en su contra para reanudar las negociaciones nucleares.En concreto, Kim Yong Chol, presidente del Comité de Paz Corea-Asia Pacífico de Corea del Norte, explicó el día 19 que Pyongyang reclama a Washington no participar en maniobras militares conjuntas con Seúl o bien suspenderlas totalmente.Es la primera reacción del Norte desde que Corea del Sur y Estados Unidos anunciaran la postergación del entrenamiento aéreo conjunto. Kim destacó que no habrá margen para hablar de desnuclearización si Washington no retira las políticas hostiles contra su país.En tanto, el ministro de Reunificación de Corea del Sur, Kim Yeon Chul, actualmente de visita en Estados Unidos, se reunió el lunes 18 con el representante especial estadounidense para asuntos norcoreanos, Stephen Biegun, para tratar sobre relaciones entre las dos Coreas y Estados Unidos, en aras a dar un nuevo impulso a las estancadas negociaciones nucleares.El funcionario surcoreano dijo haber explicado a Biegun en detalle las perspectivas de Seúl sobre el proyecto turístico intercoreano al monte Geumgang, al tiempo de insistir en la necesidad de seguir valorando con Washington las implicaciones de reanudar dicho proyecto.