Washington y Seúl fracasan al negociar sobre gastos de defensa

Photo : YONHAP News

La tercera ronda de negociaciones entre Corea del Sur y EEUU sobre reparto de gastos de Defensa finalizó antes de lo esperado ante la gran discrepancia de posturas.Las delegaciones de ambos países mantuvieron en la mañana del martes 19 en Seúl la tercera ronda de negociaciones, pero el encuentro terminó apenas una hora y media después de su comienzo, aunque estaban previstas para 48 horas, hasta las 5 pm del martes.James DeHart, líder del equipo negociador estadounidense explicó a la prensa que Seúl no aceptó la demanda de Washington y que EEUU espera una nueva oferta. Por tanto, decidió interrumpir las negociaciones para dar tiempo a Corea del Sur y dijo esperar que vuelva con "una propuesta aceptable".EEUU exige a Corea del Sur unos 5 mil millones de dólares para cubrir tanto el coste de mantener las fuerzas estadounidense estacionadas al sur de la península coreana, así como el envío de fuerzas a un tercer país. No obstante, dicha suma casi quintuplica la actual aportación.Al respecto, Chung Eun Bo, el negociador surcoreano, comentó ante los medios que la propuesta estadounidense difiere en gran medida de los principios surcoreanos. Así, aunque dijo no poder dar detalles, admitió que existe una gran diferencia de posturas entre ambos.