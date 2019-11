Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In mostró su punto de vista sobre los temas más candentes o que más preocupan a los surcorenos, en un debate abierto de unos 100 minutos con un panel de ciudadanos, que fue retransmitido en directo el martes 19.Durante el encuentro, el mandatario insistió en que el Gobierno surcoreano se esforzará hasta el último momento para evitar suspender el acuerdo de intercambio de información confidencial militar con Japón, más conocido como GSOMIA, cuyo plazo expira el 22 de noviembre por la noche. También recalcó que aunque no logren renovar ese pacto, Corea seguirá manteniendo la cooperación en materia de defensa con el país nipón.En cuanto al tema intercoreano, Moon aseguró que habrá avances en el problema nuclear norcoreano y que las perspectivas de relación entre las dos Coreas mejorarán si se concreta una tercera cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos.El dirigente surcoreano también destacó la necesidad de impulsar la reforma de la Fiscalía y el establecimiento de una unidad independiente para investigar posibles irregularidades de altos cargos públicos, que según él, también serviría para controlar posibles abusos de poder por parte de los fiscales.Al respecto, refutó las sospechas de que esa agencia tenga como objetivo suprimir a los opositores políticos del presidente.Ademas, Moon se disculpó ante el público por la controversia causada en torno al ex ministro de Justicia, Cho Kuk, y dijo lamentar la división generada entre la opinión pública, pese a su intención de nombrar a Cho para ese cargo.Respecto a la economía, tema de mayor interés para el panel ciudadano, el presidente se comprometió a controlar el elevado precio de la vivienda, y expresó su lamento por no haber resuelto aún el problema de empleo, una de sus principales promesas electorales.