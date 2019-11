Biegun alude a la vicecanciller norcoreana como contraparte negociadora

Photo : YONHAP News

Stephen Biegun, nominado a subsecretario de Estado estadounidense, señaló el miércoles 20 a la viceministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, como contraparte en el diálogo nuclear con Pyongyang. En concreto, aludió a dicha funcionaria como interlocutora, en caso de ser designado como subsecretario de EstadoLa declaración de Biegun se considera una propuesta para elevar el rango de las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, ante el estancamiento del diálogo tras la reunión de Estocolmo entre Pyongyang y Washington, que finalizó en octubre sin acuerdo.Actualmente, el representante de Pyongyang para las negociaciones con Washington - la contraparte oficial de Biegun- es el embajador Kim Myong Gil, del Ministerio de Exteriores norcoreano. De hecho, ambos coincidieron en la reunión a nivel de trabajo celebrada el 5 de octubre en Estocolmo, Suecia.Sin embargo, y ante la tácita propuesta de Biegun, la viceministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, expresó el miércoles 20 desde Moscú que, a menos que Estados Unidos suprima las políticas hostiles hacia su país, Pyongyang no seguirá hablando de desnuclearización.Choe dijo no tener mensajes para transmitir a Washington, y solo expresó que -desde su punto de vista- el debate nuclear está fuera de la mesa de negociación y no podrá reanudarse hasta que Estados Unidos retire sus políticas hostiles hacia Corea del Norte.Respecto a una nueva posible cumbre al máximo nivel, comentó que depende de la voluntad del presidente Donald Trump y del dirigente norcoreano Kim Jong Un, si bien recalcó con cautela que no podrá darse mientras el Gobierno estadounidense mantenga su políticas hostiles hacia Pyongyang.