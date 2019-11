Kim Jong Un rechaza la invitación de Moon a la Cumbre Especial con ASEAN

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte ha dado a conocer que el presidente surcoreano Moon Jae In invitó a Kim Jong Un a la Cumbre Especial Corea-ASEAN, aunque el líder norcoreano no acudirá al encuentro.Según informó el jueves 21 la agencia, Moon envió una cordial invitación al dirigente de su país el 5 de noviembre para la cumbre especial a celebrarse en Busan entre Corea y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Al respecto, agregó que si bien Pyongyang agradece la gentileza de Seúl, Kim Jong Un no ve motivo alguno para asistir a dicha reunión.Pyongyang dijo comprender la posición del presidente surcoreano, al intentar aprovechar la oportunidad para impulsar los lazos bilaterales, pero destacó que percibe que en Corea del Sur existe un gran escepticismo sobre las relaciones intercoreanas.