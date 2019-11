Seúl y Tokio continúan las consultas sobre el GSOMIA

Photo : YONHAP News

La Casa Presidencial ha informado que continúan las consultas "in extremis" entre Corea del Sur y Japón sobre el GSOMIA, el acuerdo de intercambio de información militar confidencial entre ambas naciones, cuyo plazo expira el 22 de noviembre por la noche.Presidencia convocó el jueves 21 una reunión del Consejo de Seguridad Nacional sobre el tema y decidió intentar agotar la vía diplomática tanto con Tokio, como con otros países relacionados, para intentar resolver el problema.Por su parte, el secretario presidencial de asuntos políticos, Kang Ki Jung, confirmó durante un reciente encuentro con Hwang Kyo Ahn, representante del partido opositor Libertad Corea, que Seúl está conversando con Tokio y no descarta la posibilidad de revertir la decisión de suspender el pacto.Pero además de los cauces diplomáticos, actualmente el Gobierno surcoreano también explora cauces extraoficiales con Japón, pues el GSOMIA será suspendido en la medianoche del 22 de noviembre de no llegar a un acuerdo.Al respecto Kang Kyung Wha, ministra de Exteriores surcoreana, enfatizó el día 21 que la postura de Corea sigue siendo suspender el GSOMIA, a menos que el gabinete de Tokio muestre un cambio de actitud sobre la limitación a las exportaciones.