Biegun se reúne con representantes políticos de Corea

Representantes de tres partidos políticos de Corea del Sur se reunieron el día 21, hora local, en Washington, con el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte y candidato a subsecretario de Estado estadounidense, Stephen Biegun, para tratar sobre el reparto de gastos de defensa combinada.Durante el encuentro, Lee In Young, del oficialista The Minjoo, Na Kyung Won, del principal opositor Libertad Corea, y Oh Shin Hwan, del también opositor partido Futuro Bareun, calificaron de excesiva la demanda de Estados Unidos al reclamar un cuantioso aumento de la aportación de Corea del Sur en materia de defensa combinada.En respuesta, Biegun enfatizó la necesidad de "renovar la alianza" entre Seúl y Washington, aludiendo al inevitable incremento de la aportación de Corea para financiar las tropas de Estados Unidos, pues si hasta la fecha Seúl se ha beneficiado del paraguas de defensa de Washington, ahora debe asumir la parte que le corresponde al disponer de más recursos.Mientras, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, consideró durante una reciente visita a Vietnam que no es irracional aumentar la aportación en gastos de defensa combinada a los aliados con suficiente capacidad para pagarla.