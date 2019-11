Cultura intenta ampliar permisos a estrellas del K-pop en edad de servicio militar

Photo : KBS News

Después de que la reforma legal sobre alternativas al servicio militar excluyera a las estrellas del K-Pop, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo anunció que está consultando con otras carteras relacionadas la posibilidad de autorizar a dichos artistas a viajar al exterior para sus tareas promocionales.Actualmente, la fecha de validez del pasaporte para los varones surcoreanos entre 25 y 27 años que no hayan cumplido el servicio militar es de solo un año. Además, solo pueden realizar cinco viajes al extranjero, y cada viaje no debe superar los seis meses.Sin embargo, la citada cartera intenta que los artistas de reconocido prestigio puedan disponer de un pasaporte válido durante tres años. Además, en caso de probar la necesidad de permanecer fuera del país por su agenda artística, solicita que puedan ampliar su estancia en el extranjero hasta nueve meses.Según Cultura, a través de esta ronda de consultas con las instituciones implicadas, como la Administración de Personal Militar, intentará ampliar el periodo de estancia fuera del país de aquellos artistas que aún no hayan cumplido su obligación militar.