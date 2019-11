Un tercio de diputados de Libertad Corea no podrán postularse a las generales de 2020

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, Libertad Corea, anunció el jueves 21 que un tercio de sus legisladores no irá en la lista de candidatos para las elecciones generales del próximo año.Esta decisión implica que unos 30 del total de 91 legisladores regionales del partido conservador no competirá en las generales de abril de 2020, mientras que más de la mitad del total serán caras nuevas.En cuanto a la posible oposición de los legisladores, Libertad Corea se comprometió a esforzarse por no repetir los conflictos que las nominaciones generaron en otros comicios.Fuentes del partido explicaron que probablemente los legisladores acatarán la decisión, considerando el ambiente de crisis que reina entre sus filas, pues la tasa de apoyos de la formación ha venido cayendo constantemente, pese a los contratiempos de la Administración de Moon Jae In, y la huelga de hambre del líder de Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn.