Presidencia critica los comentarios de Shinzo Abe sobre GSOMIA

Photo : YONHAP News

La Casa Presidencial ha criticado los comentarios de varios altos cargos de Japón, que sostuvieron que Corea del Sur decidió postergar con condiciones la suspensión del GSOMIA ante la fuerte presión de Estados Unidos.En particular, lamentó las declaraciones del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, publicadas en varios medios, insistiendo en que Tokio no hizo concesiones para que Seúl aplazara con condiciones la suspensión del acuerdo de intercambio de información militar entre ambas naciones.Cheong Wa Dae afirmó que, de ser ciertas esas informaciones, como líder japonés Abe no debería haber realizado esos comentarios.También rechazó el último anuncio del Ministerio de Comercio de Japón, que alegó que Corea del Sur se comprometiera a frenar los procedimientos ante la OMC por la actual disputa comercial con Japón.Presidencia calificó esa declaración como "totalmente falsa", al recalcar que Japón sugirió primero a Corea revisar el proceso de resolución de conflictos planteado ante la OMC, cuando Seúl tomó en agosto la decisión de cancelar el GSOMIA.Asimismo, insistió en que tanto la decisión sobre el GSOMIA como la suspensión de la apelación ante la OMC, son condicionales, y por tanto las futuras negociaciones entre ambos países dependerán de la actitud de Japón al respecto.