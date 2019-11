El 35% de las personas mayores no prepara su vejez

Photo : KBS News

Unas 3,5 personas de cada 10 surcoreanos mayores de edad no está preparada para la vejez.La Oficina de Estadísticas realizó un sondeo para saber cómo la gente se prepara para la tercera edad. Así, un 34,9% de los encuestados dijo no tener nada previsto, principalmente por incapacidad económica.En cuanto a los donativos, solamente el 25,6% dijo haber hecho alguna donación en los últimos 12 meses, un 1,1% menos que hace dos años y un 10,8% menos que en 2011. Más de la mitad dijo no donar por su mala situación económica.En tanto, 7 de cada 10 mayores 60 años asumen los costes de vida diaria por cuenta propia o gracias a su pareja, mientras que hace 10 años el 31% de los mayores recibía apoyo económico de sus hijos o familiares, cifra que ha bajado al 17%.Sobre sus expectativas para 2020, un 23,4% opinó que la economía familiar irá a mejor, mientras que un 22,2% dijo que irá a peor.Respecto al equilibrio entre trabajo y ocio, un 44,2% respondió que ambos son importantes, siendo la primera vez que los encuestados no priorizan el trabajo.