Moon mantiene sucesivas cumbres con los líderes de Laos y Myanmar

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el martes 26 con diversos líderes de ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático. En concreto, mantuvo cumbres sucesivas con el primer ministro laosiano Thongloun Sisoulith y con la consejera de Estado birmana Aung San Suu Kyi.La cumbre entre Corea del Sur y Laos, entre otros temas, se centró en fomentar la cooperación y los intercambios bilaterales.En particular, Moon destacó como hitos importantes su Perspectiva de Cooperación Corea-Mekong, anunciada en septiembre durante su visita oficial a Laos, y la organización de la primera Cumbre entre Corea y los países del Mekong en Busan.En respuesta, el mandatario de Laos dijo que espera poder identificar nuevas áreas de cooperación que combinen la Nueva política del Sur que promueve Seúl con la Estrategia de desarrollo nacional de su país.En este contexto, acordaron impulsar la cooperación en infraestructuras, y firmaron tres memorandos de entendimiento sobre digitalización de administración de puertos, creación de programas de capacitación profesional y protección de propiedad intelectual.Mientras, la cumbre entre el presidente Moon Jae In y la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se centró en igualmente en impulsar la cooperación bilateral, sobre todo en materia de intercambios culturales y de recursos humanos.Moon aprovechó la ocasión para agradecer al Gobieron birmano la ampliación del acuerdo que exime de solicitar visado a turistas surcoreanos y enfatizó que ese tipo de medidas ayudarán a aumentar el contacto entre ambos pueblos. Aung San Suu Kyi, por su parte, mostró su disposición en lo posible a fomentar la entrada de surcoreanas en licitaciones de obras de desarrollo urbano en su país, tales como un complejo industrial surcoreano-birmano.Finalmente, coincidieron en que Corea y Myanmar poseen un gran espectro de mejora en cooperación, sobre todo en materia de reforma económica, liberalización de mercados, y en sectores como energético y financiero.