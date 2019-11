Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que si Estados Unidos hubiera entrado en guerra con Corea del Norte en ese conflicto podrían haber muerto hasta 100 millones de personas.Así lo afirma Doug Wead, autor conservador y exasesor presidencial estadounidense, en su libro titulado 'Dentro de la Casa Blanca de Trump: la verdadera historia de su presidencia'.En dicho libro, publicado el martes 26, el autor cita a Trump cuando dijo que si el ex presidente Barack Obama hubiera permanecido más tiempo en la Casa Blanca, Estados Unidos y Corea del Norte se habrían enfrentado en una guerra que hubiera costado la vida de entre 30 y 100 millones de personas.Wead también expone que Trump mostró su insatisfacción con los aliados "ricos", al criticar que los aliados son los que peor tratan a Estados Unidos. En particular, aludió al despliegue del sistema antimisiles THAAD en territorio surcoreano, resaltando que Estados Unidos "da mucho y no recibe nada".