Comentarios de la legisladora Na Kyung Won generan controversias

Photo : YONHAP News

La líder parlamentaria del principal partido opositor Libertad Corea, está en el ojo del huracán tras darse a conocer que supuestamente transmitió a Estados Unidos que no celebrara una cumbre con Corea del Norte antes de las elecciones generales del próximo abril en Corea del Sur.El pasado día 20, la legisladora Na Kyung Won expresó esta postura durante la reunión que mantuvo con Stephen Biegun durante una visita para abordar el tema del reparto de gastos de defensa combinada. No obstante, la legisladora niega tajantemente las acusaciones.En un comunicado emitido el miércoles 27, expresó que cuando el funcionario estadounidense visitó Seúl este año, "expresó su preocupación" por si un encuentro entre Estados Unidos y Corea del Norte antes de las generales pudiera distorsionar el espíritu de la cumbre.Al respecto, el oficialista The Minjoo y otros partidos criticaron fuertemente a Na al considerar que sus comentarios anteponen los intereses de su formación a la paz en la Península de Corea.