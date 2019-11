El pleno de la Asamblea Nacional vive fuertes desencuentros

Photo : YONHAP News

La sesión plenaria de la Asamblea Nacional celebrada el viernes 29 fue testido de fuertes discusiones por la intervención de Presidencia en el proceso electoral, entre otros.Así, la oposición interpeló al jefe de la secretaría presidencial, Noh Young Min, sobre la posibilidad de que la Casa Azul hubiera ordenado vigilar al ex alcalde de Ulsan, Kim Ki Hyun, justo antes de las elecciones regionales.Asimismo, cuestionaron si Presidencia pudo haber intentado frenar una inspección al ex vicealcalde económico de Busan, Yoo Jae Soo.Al respecto, Noh se negó a responder a preguntas que definió como "sin fundamento objetivo", aunque declaró que frenar la inspección al ex vicealcalde de Busan fue una maniobra legal, y que la vigilancia al ex alcalde de Ulsan tampoco supone un problema.