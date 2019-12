Seúl y Washington retoman negociación sobre gastos de defensa combinada

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos celebrarán la cuarta ronda de negociaciones sobre reparto de gastos de defensa combinada durante dos días, a partir del martes 3, en Washington.La reunión tendrá lugar dos semanas después de que la tercera ronda de negociación bilateral, celebrada en Seúl, terminara en colapso tras media hora de conversaciones.Entonces, James Dehart, quien encabezaba el equipo negociador de Washington, abandonó la reunión alegando que Corea no había logrado satisfacer el "reparto equitativo" de gastos requerido por Estados Unidos.Al respecto, The New York Times expresó recientemente que la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, a Seúl de aumentar su contribución resulta absurda, y que podrían perder tanto Corea del Sur como Estados Unidos.The Washington Post, por su parte, criticó que pedir 5 mil millones de dólares a Corea por estacionar las tropas estadounidenses en el territorio surcoreano es una exigencia humillante e inaceptable para Seúl, máxime en un momento que requiere estrechar la alianza bilateral para hacer frente al riesgo de seguridad latente en la península coreana.Mientras Seúl y Washington retoman las negociaciones, Trump participará en la Cumbre de la OTAN y exigirá aumentar la cuota en gasto militar a los países integrantes.