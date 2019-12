Organizaciones juveniles piden bajar la edad de sufragio a 18 años

Photo : YONHAP News

La juventud surcoreana ha urgido a la clase política a rebajar la edad de sufragio a los 18 años.A tal efecto, los activistas de la Alianza para la Promulgación de la Ley de los Derechos Humanos Juveniles se congregaron el domingo 1 de diciembre frente a la Asamblea Nacional.Dicha entidad, integrada por 370 organizaciones juveniles y de defensa de los derechos humanos, sostuvo que la juventud surcoreana ha venido participando activamente en política desde la era colonial, cuando cuando estudiantes lideraron la marcha por la independencia del Primero de Marzo de 1919, sin embargo todavía no tienen derecho de voto.Enfatizó que rebajar la edad de sufragio es un imperativo de esta era, donde los políticos ignoran a los jóvenes porque no tienen voto y, por esa misma razón, el Parlamento no genera propuestas para mejorar el bienestar de la población juvenil y promover sus derechos.Así, exhortaron a la Asamblea Nacional a aprobar la reforma electoral ya elevada al pleno, que entre otros cambios incluye fijar la edad de sufragio en los 18 años.