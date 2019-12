Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 3 que Estados Unidos podría usar la fuerza militar contra Corea del Norte de ser necesario.Durante una rueda prensa en Londres, ciudad que actualmente acoge una reunión de la OTAN, Trump alabó el potencial militar de Estados Unidos, que calificó como "el más poderoso del mundo", y destacó que, de ser necesario, no durará en recurrir a él, aunque espera no tener que hacerlo.Pese a esas declaraciones, Trump subrayó que mantiene una buena relación con el líder norcoreano, y dijo esperar que Kim Jong Un cumpla con sus promesa de desnuclearización, como acordaron en la primera Cumbre EEUU-Corea del Norte.Sus comentarios llegan después de que Pyongyang advirtiera el martes 3 por la mañana de la llegada de fin de año, al resaltar que el resultado de los avances en la negociación dependerán de la elección de Washington. Indirectamente, dicha alocución expresa que si Washington no presenta una nueva propuesta este mes, Pyongyang podría reanudar las pruebas nucleares y balísticas de largo alcance.Desde el fracaso de la segunda cumbre entre Kim y Trump, el pasado mes de febrero, en Vietnam, Corea del Norte ha advertido que buscará un "nuevo camino" si Washington no ofrece una propuesta aceptable para fin de año.