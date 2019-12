La Fiscalía registra la Oficina Presidencial

Photo : YONHAP News

La Fiscalía llevó a cabo un registro en la oficina presidencial de Corea del Sur, como parte de una investigación cada vez más extensa, vinculada a un caso de corrupción del ex vice alcalde de la ciudad de Busan, Yoo Jae Soo.La Oficina de la Fiscalía del Distrito Este de Seúl envió el día 4 a un grupo de inivestigadores a la oficina presidencial, con una orden judicial, para buscar y confiscar documentos relacionados con las acusaciones. Según informan, aunque los detalles son confidenciales por el momento, sospechan que el ex secretario presidencial de asuntos civiles Cho Kuk, quien posteriormente ejerció por breve tiempo como ministro de Justicia a principios de año, cerró sin completar una investigación por presunto soborno contra el ex vice alcalde de la ciudad de Busan.Las acusaciones se remontan a la época en que Yoo estaba al frente de una división en la Comisión de Servicios Financieros. Al interrumpir la investigación, evitó ser sancionado y pudo ocupar el cargo de vice alcalde de Busan para asuntos económicos desde el pasado mes de julio hasta hace poco. Finalmente, Yoo fue arrestado la semana pasada por cargos de soborno.