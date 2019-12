Pyongyang critica el debate en la ONU sobre derechos humanos de su país

Photo : YONHAP News

Ante el anuncio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de un próximo debate sobre derechos humanos en Corea del Norte, Pyongyang ha emitido duras críticas y ha advertido que adoptará las contramedidas que considere oportunas.El embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, declaró el miércoles 4 que cualquier intento de cuestionar la situación de los derechos humanos en su país constituye una provocación, pues obedece a las políticas hostiles de Washington contra Pyongyang y perjudica el proceso para reducir la tensión en la península coreana.Según informan, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania están coordinando un debate sobre los derechos humanos norcoreanos para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Para llevarlo a cabo hace falta el visto bueno de al menos nueve integrantes del Consejo, si bien en la votación para organizar o no ese debate participarán cinco miembros permanentes y diez no permanentes.La organización de un debate sobre derechos humanos en Corea del Norte también fue promovida en 2018 en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU por iniciativa de Estados Unidos, no obstante, quedó en el aire al no contar con suficientes votos a favor.