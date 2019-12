Moon designa a ex líder del oficialismo como candidata a ministra de Justicia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha designado a la exjueza y antigua dirigente del partido en el poder The Minjoo, la legisladora Choo Mi Ae, como candidata a ministra de Justicia, nominación que llega cincuenta días después de la dimisión de Cho Kuk.Choo, nacida en Daegu, aprobó el examen nacional de judicatura en 1982 y desde esa fecha ejerció como jueza. Posteriormente se adentró en política. Hasta la fecha acumula cinco legislaturas como diputada y lideró el Partido The Minjoo en las últimas presidenciales.Sobre la designación, la portavoz presidencial Ko Min Jung explicó que refleja el deseo y la determinación del Ejecutivo de completar la reforma de la Fiscalía, así como promover los valores de la Justicia y el respecto a la legalidad.