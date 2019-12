La renta per cápita en Corea del Sur podría bajar a 32 mil dólares

Photo : YONHAP News

la renta per cápita en Corea del Sur podría bajar por primera vez en cuatro años, ante el bajo crecimiento económico y el debilitamiento del won coreano.Según informaron fuentes del sector el viernes 6, la renta per cápita de los surcoreanos en 2019 podría registrar unos 32.000 dólares en promedio, 1.400 dólares menos que el año anterior.Actualmente, Corea del Sur experimenta el menor crecimiento de ingresos a nivel nacional desde la crisis financiera de 1997, por el estancamiento de la economía.El Producto Nacional Bruto (PNB) del país registró 1.441,4 billones de wones durante los tres primeros trimestres del año, marcando un aumento interanual del 1,56%. De mantener ese ritmo en el cuarto trimestre, la renta per cápita del país caería a 32.000 dólares.