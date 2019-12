La tasa de apoyo popular de Moon Jae In sube al 48%

Photo : YONHAP News

Las valoraciones positivas sobre la gestión del presidente Moon Jae In superan a las negativas por un 3%, según un sondeo de Gallup Korea efectuado entre los días 3 y 5 del mes en curso.Así, un 48% de los consultados valoró positivamente el desempeño presidencial, ganando un 2% sobre la semana anterior, mientras que un 45% no aprueba su gestión, bajando un punto sobre el 46% de hace una semana.Es la primera vez en 16 semanas que el mandatarioaumenta la tasa de apoyo, desde la tercera semana de agosto, cuando surgió el escándalo sobre el entorno del ex ministro de Justicia, Cho Kuk.Por edades, las bases de apoyo están entre aquellos en sus treinta y cuarenta, mientras que cae entre veinteañeros y ciudadanos de cincuenta y sesenta.Como motivos de satisfacción, elogiaron su capacidad diplomática y sus esfuerzos por aumentar el bienestar público, restaurar la relación con Corea del Norte, mejorar la calidad de vida del pueblo, y reformar el sector público.En tanto, evaluaron negativamente su capacidad de gestión económica y su talante pro-Corea del Norte, entre otros.Dicho sondeo cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±3,1%.