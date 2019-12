CNN detecta nuevos movimientos en la base de Tongchangri

Photo : KBS News

Según informó la emisora CNN, unas imágenes tomadas por satélite sugieren que Corea del Norte podría estar preparándose para reanudar pruebas de motores en la base de lanzamiento de misiles de Tongchangri. Además de nueva actividad, las imágenes muestran un gran contenedor en el banco de pruebas de motores que no estaba antes.Jeffrey Lewis, director del Proyecto de No Proliferación de Asia Oriental, del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, analiza que ese contenedor de carga sugiere que Pyongyang podría reanudar las pruebas de motores para satélites y misiles balísticos intercontinentales. No obstante, puntualizó que aunque probar motores en sí no es una provocacion, reanudar dicha actividad podría ser la antesala de un nuevos lanzamientos de misiles. Por ahora, ni la CIA ni El Pentágono han hecho ninguna declaración al respecto.En cuanto al plazo de fin de año unilateralmente fijado por Pyongyang para que Washington aporte "nuevas propuestas" al diálogo nuclear, CNN opina que Corea del Norte está enviando un claro mensaje a Donald Trump, al que han seguido advertencias como que Pyongyang prepara un "regalo de Navidad" para Washington.El líder norcoreano Kim Jong Un se comprometió a desmantelar las instalaciones de Tongchang-ri durante la cumbre intercoreana mantenida en Pyongyang el pasado septiembre.