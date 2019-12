Corea del Norte excluye la desnuclearización del diálogo con EEUU

Photo : YONHAP News

Kim Song, embajador de Corea del Norte ante la ONU, anunció el sábado 7 que la desnuclearización está fuera de la mesa de negociaciones con Estados Unidos y que no se embarcará en interminables reuniones con Washington, escenificando el desencuentro entre ambas partes antes de la fecha límite de fin de año preestablecida por Pyongyang para dar un nuevo impulso al diálogo."La desnuclearización está fuera de la mesa de negociaciones con Estados Unidos", dijo el embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas en un comunicado emitido el sábado donde afirmaba que la búsqueda de Estados Unidos de un "diálogo sostenido y sustancial" era solo un "truco para ganar tiempo" en beneficio de su "agenda política interna".Así, recalcó que Pyongyang "ya no necesita largas conversaciones con Estados Unidos y que la desnuclearización ya no figura en la mesa de negociación".Esa declaración llega mientras se acerca la fecha límite de fin de año autoimpuesta por Corea del Norte para impulsar el diálogo nuclear con Washington, y solo días después de que un funcionario norcoreano advirtiera -con una inquietante adivinanza- de un posible "regalo de Navidad" para Estados Unidos en función de sus actuaciones, pasando así la pelota al tejado norteamericano.Al respecto, la Casa Azul divulgó que el presidente Moon Jae In y el presidente Donald Trump comentaron los últimos acontecimientos en la península coreana en una comunicación telefónica mantenida el viernes 6 por la noche.Mediante un comunicado emitido por Presidencia, ambos mandatarios reafirmaron la necesidad de mantener el diálogo entre Pyongyang y Washington para lograr la desnuclearización.