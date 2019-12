Photo : KBS

Presidencia mantiene cautela tras el anuncio de Corea del Norte de haber realizado el sábado 7 una muy significativa prueba desde Sohae, un centro de lanzamiento de satélites.Por ahora no ha convocado al Comité Permanente de Urgencia del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), aunque hasta la fecha solía hacerlo inmediatamente después de que Pyongyang realizara alguna provocación o prueba nuclear, absteniéndose de responder de forma apresurada, al considerar que, pese a todo, Pyongyang aún desea mantener el diálogo a flote.Mientras, el presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo estadounidense Donald Trump conversaron por teléfono el día 7 por la mañana, horas antes de que Corea del Norte confirmara su "importante prueba".Se estima que ambos líderes comentaron al respecto, ya que previamente la emisora CNN informó sobre nuevos movimientos en la base norcoreana de Dongchang-ri.Si bien no ofrecieron detalles de la conversación entre ambos mandatarios, fuentes presidenciales explicaron que Moon y Trump intercambiaron opiniones sobre posibles soluciones ante el problema nuclear norcoreano, incluido el envío de una delegación especial a Corea del Norte, intercambio de cartas entre líderes y una nueva cumbre entre Seúl y Washington, entre otros.