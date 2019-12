El Parlamento aplaza la sesión plenaria al 10 de diciembre

Photo : YONHAP News

Los tres partidos políticos con grupo de negociación en la Asamblea Nacional pactaron el lunes 9 postergar un día el pleno parlamentario. Así, acordaron votar el presupuesto nacional de 2020 el martes 10, mientras que el opositor Libertad Corea decidió no recurrir más al filibusterismo para bloquear la aprobación de aquellas leyes o reformas que desaprueba.El nuevo jefe parlamentario de Libertad Corea, Shim Jae Chul, aclaró que su partido no mantendrá esa táctica de obstruccionismo parlamentario a condición de que la reforma electoral y la ley para crear una dirección independiente de investigación anticorrupción para altos cargos, actualmente en trámite por la vía rápida legislativa o 'fast track', no sean presentadas en el pleno el día 10.Respecto a los presupuestos generales el Estado para 2020, los principales partidos de la Asamblea Nacional, excepto Libertad Corea, establecieron previamente un plan de gastos consensuado de unos 512,2 billones de wones, 1,3 billones menos que la propuesta inicial del Ejecutivo, que negociarán hasta antes de la votación.