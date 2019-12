Corea del Norte critica los comentarios hostiles de Trump

Photo : KBS

Corea del Norte ha criticado fuertemente a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump dijera que el régimen comunista "podría perder todo si recurre a los actos hostiles".Kim Yong Chol, presidente del Comité de Paz para Corea y Asia Pacífico de Corea del Norte, expresó el día 9 una fuerte decepción por los comentarios de Trump y destacó que el Norte "no tiene nada más que perder", advirtiendo que el régimen no tiene voluntad de reconsiderar "lo que debe hacer a futuro".Por su parte, Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, instó a Trump a obviar el lenguaje abusivo contra el líder norcoreano Kim Jong Un.Asimismo, advirtió que Kim podría tomar un nuevo rumbo si Estados Unidos no muestra flexibilidad en el diálogo nuclear hasta fin de año, agregando que Trump debería pensarlo dos veces si no desea ver "consecuencias catastróficas".