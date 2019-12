The Minjoo y Libertad Corea mantienen las discrepancias en presupuesto 2020

Photo : KBS

Oficialismo y oposición aordaron votar el presupuesto nacional de 2020 el martes 10 en la Asamblea Nacional, pero el abismo entre las posturas entre ambas partes deja entrever un proceso complejo.El principal partido opositor, Libertad Corea, aseguró que renunciará al filibusterismo como método para bloquear la aprobación de leyes o reformas que desaprueba, acondición de lograr primero un acuerdo sobre el presupuesto nacional 2020, anticipando que el pacto para normalizar la actividad parlamentaria podría frustrarse de no cumplir sus expectativas.Como principal batalla, Libertad Corea exige rebajar el monto total del presupuesto, mientras que el partido gobernante, The Minjoo, alega que no pueden reducirlo más para poder cumplir las medidas clave gubernamentales.De no haber acuerdo hasta la tarde del martes 10, The Minjoo presentará en sesión plenaria la moción del presupuesto elaborada con el resto de partidos opositores.