Cuatro de cada diez recién casados no tienen hijos

La Oficina Nacional de Estadística dio a conocer el jueves 12 que según datos de noviembre de 2018, en Corea del Sur hay 1.052.000 matrimonios recientes, desde 2013, y que el 40,2% de esas parejas no tienen hijos.En otras palabras, cuatro de cada diez parejas con menos de cinco años de casados no tienen descendientes, siendo 2018 el primer año en que el porcentaje de matrimonios jóvenes sin hijos supera el 40%.La proporción de parejas con hijos es claramente superior entre aquellas con vivienda propia y en las que solo uno de los cónyuges trabaja. En particular, esta última condición deja entrever la íntima relación entre el empleo femenino y la natalidad, así como la importancia de implementar políticas que permitan conciliar trabajo y vida familiar.