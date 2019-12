Anticipan fuerte choque político por reforma electoral y de Fiscalía

Photo : YONHAP News

Partiendo del actual antagonismo extremo en la Asamblea Nacional por la aprobación del presupuesto nacional de 2020 sin el principal opositor Libertad Corea, se prevé que otro fuerte choque político resonará en el hemiciclo por la reforma electoral y de la Fiscalía, propuestas en trámite por la vía rápida legislativa o 'Fast track'.En este ambiente, el oficialista The Minjoo ha empezado a presionar a Libertad Corea, advirtiendo de la convocatoria inmediata de un pleno el viernes 13 para aprobar dichas reformas, además de otros proyectos de ley sobre bienestar ciudadano.Sin embargo, Libertad Corea insiste en que impedirá al máximo esas propuestas legislativas, y mantendrá la protesta que inició en la noche del miércoles 11 en la Asamblea Nacional. Ese partido alega que tanto la reforma electoral, como la ley para crear una entidad independiente de investigación anticorrupción sobre altos cargos, solo buscan la continuidad del presidente Moon Jae In y del gobernante The Minjoo en el poder.