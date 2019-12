EEUU no tolerará provocaciones adicionales de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El subsecretario de Estado estadounidense para Asia Oriental, David Stilwell, advirtió el jueves 12 a Corea del Norte de no adoptar "medidas desacertadas", al tiempo que aumenta la preocupación por una posible prueba de un misil balístico de largo alcance por parte de Pyongyang.Stilwell se expresó así tras un discurso sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, ofrecido en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un think tank estadounidense.El diplomático alegó que la decepcionante actitud del Norte disminuyó notablemente desde que Donald Trump asumió como presidente, y subrayó que el mandatario estadounidense desea cooperar con Pyongyang e impulsar su desarrollo económico.No obstante, advirtió que Washington ya no podrá tolerar más actos "desafortunados y mal aconsejados" del régimen norcoreano.