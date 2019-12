Senadores estadounidenses instan a Pyongyang a frenar las provocaciones

Photo : KBS

Mientras aumenta la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, varios senadores estadounidenses han urgido al régimen norcoreano a frenar las provocaciones.El senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, advirtió al Norte de que una prueba nuclear o de un misil balístico intercontinental "destruiría su última y mejor oportunidad de lograr un acuerdo "win-win" con el presidente estadounidense, Donald Trump".Graham, un aliado próximo a Trump, hizo estos comentarios durante una entrevista con el diario político estadounidense The Hill el domingo 15, subrayando que Washington no permitirá a Pyongyang desarrollar la capacidad militar para atacar a Estados Unidos con un arma nuclear.Añadió que las provocaciones pondrán al Norte en una situación antagónica con el país norteamericano, y resaltó que si el régimen norcoreano apuesta por esa vía, "quemará los puentes actuales".Mientras, el senador republicano Cory Gardner, jefe del subcomité de asuntos de Asia del Este y el Pacífico de la cámara alta del Congreso estadounidense, afirmó en Twitter, después de que Corea del Norte anunciara haber realizado una importante prueba nuclear desde el centro de lanzamiento de Seohae, que el Ejecutivo estadounidense debería no repetir los errores del pasado y retomar la política de máxima presión para frenar al "hombre loco de Pyongyang".