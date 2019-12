Los partidos mantienen el desacuerdo sobre proyectos de ley controvertidos

Photo : KBS

El partido en el poder, The Minjoo, anunció el domingo 15 la suspensión de negociaciones del grupo consultivo, bautizado como "4+1", formado por el oficialista y cuatro formaciones opositoras, para evaluar la reforma de ley electoral.El oficialismo expresó que el debate no avanza pues las partes solo se enfocan en sus propios intereses. Además, confirmó su voluntad de convocar la sesión plenaria de la Asamblea Nacional y llevar al pleno las propuestas de ley por la vía rápida legislativa o 'fast-track', incluida la reforma de la ley electoral, pese a la negativa del principal opositor Libertad Corea.Criticó enérgicamente a Libertad Corea por oponerse sistemáticamente a cualquier "reforma sensible" y por centrarse en las protestas en la calle.En respuesta, el principal opositor mantuvo el fin de semana las protestas frente a la Asamblea Nacional, como rechazo a la reforma de la ley electoral y al establecimiento de una unidad anti-corrupción para altos cargos.Además, advirtió que denunciará al presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, por abuso de poder si no le permite recurrir al filibusterismo.Por su parte, los representantes de los grupos parlamentarios se reunirán con Moon el lunes 16 para intentar pactar la agenda del pleno y la aprobación de proyectos de ley mediante el 'fast-track', aunque se prevé una compleja negociación.