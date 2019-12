Biegun propone una reunión a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, actualmente de visita en Seúl, propuso oficialmente a Pyongyang mantener un encuentro.La propuesta llegó durante una rueda de prensa ofrecida en Seúl el lunes 16, tras reunirse en la sede del Ministerio de Exteriores con su homólogo surcoreano, Lee Do Hoon, y con el primer vice ministro de Exteriores surcoreano, Cho Sae Young.El funcionario estadounidense destacó la necesidad de reanudar las conversaciones, y afirmó que Corea del Norte sabe cómo contactar con Estados Unidos. También afirmó que no es tarde y que hay margen para elegir un camino mejor, instando al régimen norteño a tomar una postura más proactiva.Subrayó que Washington mantiene el objetivo de cumplir el compromiso expresado por los mandatarios de ambos países en la histórica cumbre en Singapur, y dijo no tener "fecha límite" para dialogar con Corea del Norte.Tras esta declaración ante la prensa, Biegun se dirigió a la Casa Presidencial para una visita de cortesía al presidente Moon Jae In. Según informan, durante su primer encuentro desde septiembre del año pasado, Moon y Biegun abordaron en profundidad estrategias para reactivar el diálogo entre Pyongyang y Washington, de cara a resolver la creciente tensión en la península coreana.