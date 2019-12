Kim Jong Un rinde homenaje a su difunto padre en Kumsusan

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano Kim Jong Un visitó el Palacio del Sol de Kumsusan en el octavo aniversario del fallecimiento de su padre.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el lunes 17, Kim visitó ese mausoleo en Pyongyang donde yacen los restos de su abuelo y fundador de la nación, Kim Il Song, así como de su padre y también ex líder del régimen norcoreano, Kim Jong Il.Una vez allí, acompañado de altos cargos del Partido de los Trabajadores, realizó una ofrenda de flores en homenaje a ambos líderes.No obstante, no emitió ningún mensaje en particular sobre la relación con Estados Unidos.