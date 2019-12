Ex presidente de la Asamblea Nacional es nominado a primer ministro

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In ha designado al próximo candidato a primer ministro. Se trata de Chung Sye Kyun, ex presidente de la Asamblea Nacional y diputado por 6 legislaturas del partido oficial The Minjoo.Moon dio a conocer personalmente la noticia en una rueda de prensa regular el día 17, mientras que el 10 de mayo de 2017, también anunció en persona la nominación del actual primer ministro, Lee Nak Yeon.Con su nombramiento el presidente espera renovar el ambiente entre el funcionariado de cara a la segunda mitad del mandato, así como impulsar la economía de la nación con un primer ministro experto en materia económica.Según analizan el actual primer ministro, Lee Nak Yeon, considerado el más longevo en el cargo, liderará la campaña electoral en las elecciones generales de abril del próximo año.Antes de ingresar en los círculos políticos, el recién nominado a ocupar el cargo primer ministro trabajó durante 17 años en el conglomerado Ssangyong, y en la época de Roh Moo Hyun ocupó el cargo de ministro de Industria y Recursos. Además, cuenta con una larga trayectoria política con seis legislaturas como diputado, mientras que entre 2016 y 2018 fue presidente de la Asamblea Nacional.Es la primera vez en la historia del país que un ex presidente de la Asamblea Nacional ocupa el cargo de primer ministro.