Fracasa el acuerdo político sobre reforma electoral

Photo : YONHAP News

El debate entre los principales partidos de la Asamblea Nacional, excepto el opositor mayoritario Libertad Corea, fracasó en la noche del martes 17 al no lograr un consenso sobre la reforma electoral de cara a las legislativas generales de abril de 2020.Pese a que las reuniones se extendieron hasta pasadas las 11:00 de la noche no lograron acuerdo alguno, aunque dejaron la puerta abierta a seguir negociando.Al respecto, el oficialista The Minjoo declaró que no consiguieron estrechar posturas, pese a la disposición de todos para obtener consenso.El punto mas controvertido es la propuesta de limitar a treinta el número de escaños de representación proporcional, que serían distribuidos en función del apoyo obtenido por los distintos grupos como partido. Asimismo, los partidos discrepan en si adoptar esa medida solopara las próximas elecciones generales o si implementar la llamada "candidatura doble". Este último sistema permitiria a los partidos incluir en listas cerradas a algunos postulantes para circunscripciones uninominales, si esos candidatos perdieran en su distrito electoral, pudiendo finalmente ocupar un escaño como diputados por representación proporcional.