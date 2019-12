Interpelación a la candidata a ministro de Justicia será el 30 de diciembre

Photo : YONHAP News

La audiencia parlamentaria de confirmación para la nominada a liderar el Ministerio de Justicia, Choo Mi Ae, será el 30 de diciembre.Los legisladores Song Ki Hun, del gobernante Partido The Minjoo, y Kim Do Eup, del principal partido opositor Libertad Corea, que representan a sus partidos en el comité parlamentario de la legislación y judicial, llegaron a tal acuerdo el miércoles 18.La Asamblea Nacional debe completar el proceso de audiencia de confirmación de un nominado en un término de 20 días desde la presentación de candidatura, y por tanto la audiencia de Choo debe concluir antes del 30 de diciembre. Posteriormente, deberán emitir un informe de audiencia sobre la nominación.Si la Asamblea no envía el informe de audiencia antes de la fecha límite, el presidente puede hacer una nueva solicitud y requerir el informe en un plazo de diez días, a partir del 31 de diciembre en este caso, y después nombrar a Choo con o sin aprobación parlamentaria.