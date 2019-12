Negociaciones sobre gastos de defensa combinada pasan a 2020

Photo : YONHAP News

Las negociaciones sobre el reparto de gastos de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos para 2020 fracasaron en llegar a un acuerdo durante este año. La quinta ronda de conversaciones tuvo lugar en Seúl entre los días 17 y 18, sin embargo las partes no lograron zanjar discrepancias y decidieron retomar las negociaciones en enero.Al respecto, el delegado estadounidense James Dehart comentó que su país no se aferra a los números, refiriéndose a informes de prensa que afirman que Washington exige a Seúl aumentar hasta 5.000 millones de dólares su aportación a los gastos militares compartidos. Agregó que hay muchos costes que el acuerdo actualmente actual no incluye, como el despliegue rotativo de efectivos, entrenamientos o traslado de armas y equipos, todas actividades indispensables para mantener un óptimo sistema de defensa en Corea del Sur.A la pregunta de si influirá en las negociaciones sobre reparto de gastos la reciente decisión del Gobierno surcoreano de asumir provisionalmente los costes de limpieza y descontaminación de los terrenos de las bases estadounidenses recientemente desocupadas o del posible envío de tropas al estrecho de Ormuz, Dehart dijo que esos temas no fueron contemplados durante las sesiones. Puntualizó sin embargo, que sí podrían considerar la posible compra de armas estadounidenses por parte de Corea del Sur.