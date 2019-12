La renta per cápita de los surcoreanos se ha multiplicado por 500 desde la guerra

Photo : YONHAP News

La renta per cápita nominal de los surcoreanos se ha multiplicado por 500 desde la Guerra de Corea.El Banco de Corea ilustró al respecto que el producto interior bruto nominal creció entre 1953 y 2018 unas 39.665 veces, pasando de 47.700 millones a 1.893 billones de wones, mientras que PIB real aumentó desde 1954 a una tasa anual promedio del 7,2%.En tanto, el producto nacional bruto per cápita subió en casi siete décadas un promedio del 10% anual, indicando que desde el fin de la guerra los ingresos de los surcoreanos se duplicaron cada siete años.Por décadas, el PNB per cápita aumentó a una tasa de dos dígitos desde los años sesenta hasta los ochenta, aunque entrando en los noventa se ralentizó hasta caer al margen del 6,2%, donde se mantuvo durante la década de 2000. Entre 2010 y 2018 subió ligeramente al 6,4%, al amortiguar la apreciación del won los efectos del aumento de los ingresos reales y de la baja inflación.