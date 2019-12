Seúl y Washington no avanzan en reparto de gastos de defensa

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha anunciado que no aceptará las excesivas demandas de Estados Unidos sobre reparto de gastos de defensa combinada, incuida la aportación por despliegue rotatorio de los efectivos estadounidenses.En concreto, el principal negociador surcoreano, Jeong Eun Bo, explicó el jueves 19 en rueda de prensa que Corea no cubrirá el coste de estacionar tropas estadounidenses fuera de la península coreana, tal como exigió Washington durante las negociaciones mantenidas en Seúl los días 17 y 18.Según explicó, Seúl estima que el reparto de gastos debería ceñirse al Acuerdo de Medidas Especiales (SMA) que lleva 28 años en vigor, y subrayó que deberían considerar la contribución de Corea del Sur al fortalecimiento de la alianza, en aparentemente alusión a la compra de armas estadounidenses por parte del país.Al respecto, Washington exige incluir nuevas partidas que no figuran en el acuerdo actual, como los gastos por despliegue rotatorio de efectivos, entrenamientos o traslado de armas y equipamiento, al catalogarlos como actividades indispensables para un óptimo sistema de defensa en Corea del Sur.Ante la gran divergencia de posturas, se prevé que las negociaciones se trasladarán a 2020, aunque el acuerdo en vigor expira a finales de mes.