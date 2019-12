Científicos y tecnólogos instan a retirar la política antinuclear

Photo : YONHAP News

Un grupo de expertos del sector de ciencia y tecnología del país entregará al presidente Moon Jae In una propuesta solicitando retirar la política antinuclear de la actual administración.La Academia Coreana de Seguridad Nuclear dio a conocer que trece ex ministros y expertos del sector acordaron el jueves 19 entregar al mandatario surcoreano un documento proponiendo revisar la política energética que impulsa la Administración de Moon Jae In.En el escrito destacan que actualmente varios países avanzados optan por las centrales nucleares como solución realista para afrontar el problema del cambio climático, mientras que diversas naciones en vías de desarrollo también apuestan por construir más plantas nuclares. Asimismo, el texto solicita a Moon que reconsidere su política centrada en disminuir las centrales nucleares.A la iniciativa se unieron varios ex funcionarios y expertos del sector, incluido Kang Chang Hee, ex ministro de Ciencia y Tecnología, Kim Myung Ja, ex ministra de Medioambiente, y Lee Jong Hoo, ex presidente de la Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO), entre otros.