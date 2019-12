Hallan restos humanos en una antigua prisión en Gwangju

Photo : YONHAP News

Se han encontrado decenas de restos humanos en una antigua prisión en Gwangju, en la provincia de Jeolla del Sur.Según informan, alrededor de 40 conjuntos de restos no identificados fueron hallados durante el traslado de tumbas de presos sin familiares en el sitio del antiguo centro de detención, ubicado en el suroeste del país.Los cuerpos mortales aún no han sido identificados, pero se sospecha que podrían pertenecer a los desaparecidos del Movimiento de Democratización de Gwangju del 18 de mayo de 1980.Se ha revelado además que entre esos restos humanos hallados había dos cráneos con agujeros y otro de pequeño tamaño, probablemente perteneciente a un niño.El Ministerio de Justicia planea realizar pruebas de ADN, no solo de los cuerpos hallados recientemente, sino también de los restos de los 41 presos que estaban enterrados a su alrededor para una verificación exacta de su identidad.